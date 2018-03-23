Гройсман поручил проверить работу региональных чиновников

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что отправит в регионы инспекционные группы, которые проверят работу местных властей, использование ими госсредств и реализацию государственных программ.

На заседании Рады во время часа вопросов к правительству один из депутатов пожаловался премьеру на руководителей районных администраций, которые, по его словам, берут взятки и садятся за руль в нетрезвом состоянии.

"Я направил в некоторые области комиссии очень так скрытно, чтобы посмотреть качество выполнения задач. Я вам хочу сказать, что критика — это абсолютно мягкое слово, которое я могу применить к качеству выполнения задач. Поэтому как премьер-министр Украины я дал поручение, и мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на предмет использовании государственных ресурсов, на предмет применения полномочий, на влияние на все процессы в стране", — заявил премьер на заседании парламента в пятницу.

По его словам, проверки начнутся уже в апреле. "Я за это буду карать жестко и буду ставить вопрос об увольнении с должностей всех тех, кто не может нормально и качественно служить людям. Мы с апреля месяца начинаем проверки областей и использование государственных ресурсов, и спуска я никому не дам… Халтура никому не нужна", — отметил премьер.

Он привел в пример дороги, которые в минувшем году только были построены, а в этом году из-за низкого качества уже нуждаются в ремонте. "Мы найдем каждого, кто сделал халтуру, и он будет за свои деньги это исправлять", — заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.