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    Политика

    Гройсман поручил проверить работу региональных чиновников

    (обновлено: )9102
    На заседании Рады во время часа вопросов к правительству один из депутатов пожаловался премьеру на руководителей районных администраций, которые, по его словам, берут взятки и садятся за руль в нетрезвом состоянии.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что отправит в регионы инспекционные группы, которые проверят работу местных властей, использование ими госсредств и реализацию государственных программ.

    На заседании Рады во время часа вопросов к правительству один из депутатов пожаловался премьеру на руководителей районных администраций, которые, по его словам, берут взятки и садятся за руль в нетрезвом состоянии.

    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото
    Гройсман профессионал-очковтиратель - Скаршевский

    "Я направил в некоторые области комиссии очень так скрытно, чтобы посмотреть качество выполнения задач. Я вам хочу сказать, что критика — это абсолютно мягкое слово, которое я могу применить к качеству выполнения задач. Поэтому как премьер-министр Украины я дал поручение, и мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на предмет использовании государственных ресурсов, на предмет применения полномочий, на влияние на все процессы в стране", — заявил премьер на заседании парламента в пятницу.

    По его словам, проверки начнутся уже в апреле. "Я за это буду карать жестко и буду ставить вопрос об увольнении с должностей всех тех, кто не может нормально и качественно служить людям. Мы с апреля месяца начинаем проверки областей и использование государственных ресурсов, и спуска я никому не дам… Халтура никому не нужна", — отметил премьер.

    Он привел в пример дороги, которые в минувшем году только были построены, а в этом году из-за низкого качества уже нуждаются в ремонте. "Мы найдем каждого, кто сделал халтуру, и он будет за свои деньги это исправлять", — заявил Гройсман.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.

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