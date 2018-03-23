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    Ужесточения по въезду россиян в Украину. Вступил в силу указ о подготовке механизма

    (обновлено: )12613
    Порошенко своим указом одобрил решение СНБО, согласно которому будет подготовлена законодательная база и механизмы ужесточенных правил въезда в Украине для россиян.
    Российские паспорта
    RIA News Алекс Аминев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 23 марта, вступил в силу указ президента Петра Порошенко о подготовке механизма, ужесточающего порядок въезда россиян в Украину.

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    Указ был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер"). "Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

    Пресс-служба президента в среду сообщила, что Порошенко своим указом одобрил решение СНБО, согласно которому будет подготовлена законодательная база и механизмы ужесточенных правил въезда в Украине для россиян. В частности, кабмину поручено подготовить законодательные акты с целью "введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину".

    Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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