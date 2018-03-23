Кабмин начал создание Министерства по делам ветеранов

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов, сообщает Правительственный портал.

"Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по плану процесс создания нового ведомства должен продлиться месяц.

Министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поддержал инициативу по созданию Министерства по делам ветеранов.