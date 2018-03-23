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    Политика

    Кабмин начал создание Министерства по делам ветеранов

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    Новое ведомство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов, сообщает Правительственный портал.

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    "Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что по плану процесс создания нового ведомства должен продлиться месяц.

    Министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

    Напомним, ранее президент Петр Порошенко поддержал инициативу по созданию Министерства по делам ветеранов.

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