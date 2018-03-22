Львов сократил число дат для использования красно-черного флага

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Львовский горсовет сократил до девяти число дат, когда разрешено использовать наряду с государственным красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), сообщила в четверг пресс-служба горсовета.

Ранее Львовский горсовет определил 29 дат, когда рекомендовано использовать на территории города символику ВС Украины и историческую символику, в частности флаг ОУН-УПА.

"Во Львовском городском совете достигли компромисса по использованию красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа. Соответствующее постановление сегодня поддержано всеми депутатами на сессии Львовского городского совета", — говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании депутаты утвердили девять дат, среди которых 1 января – день рождения лидера ОУН Степана Бандеры (был лидером "Организации украинских националистов", одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии", 2 февраля – день создания ОУН, 5 марта – день гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 21 мая – день памяти жертв политических репрессий, четвертое воскресение мая – праздник героев, 14 июня – день рождения основателя ОУН Евгения Коновальца, 30 июня – день провозглашения акта о возобновлении украинского государства, 30 июля – день создания украинской военной организации, 14 октября – день защитника Украины, день создания УПА.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.