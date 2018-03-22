ВВС Украины приведены в повышенную боевую готовность

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Силы противовоздушной обороны Украины приведены в боевую готовность в связи с тем, что воздушно-космической силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 22 марта, силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уже второй раз за месяц зафиксировано провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной и южной воздушной границы Украины… Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработок определенных условных задач по нанесению ударов", — сообщают Воздушные силы ВСУ.

Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Пост Командования ВВС Украины

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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