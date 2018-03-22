Задержать и арестовать. Рада займется неприкосновенностью Савченко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Парламент Украины, как ожидается, в четверг, 22 марта, рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Депутат, по мнению следствия, намеревалась использовать боевые гранаты, при этом "минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет". Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Ряд депутатов после озвученных обвинений прокуратуры предлагают лишить Савченко звания Героя Украины, а также принудительно проверить состояние ее психического здоровья. Шансы на то, что Рада позволит следствию начать ее уголовное преследование, высоки. Савченко не пользуется симпатиями коллег по парламенту: лишить ее иммунитета хотят даже депутаты из партии "Батькивщина", где Савченко была первым номером в списке, не говоря о тех, кто представляет партии власти.

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Кроме того, после возвращения на родину Савченко получила высшую государственную награду страны – орден "Золотая Звезда" Героя Украины. Президент Петр Порошенко во время вручения награды отметил, что "Надежда является первой женщиной-воином, которая удостоена этого высокого звания и высокой награды". Савченко сулили большие политические перспективы в Украине, однако ее карьера сложилась менее успешно. Депутат делала громкие и противоречивые заявления, которые вызывали негативную реакцию и в обществе, и в парламенте. Последней каплей для депутатов стала встреча Савченко с ополченцами в декабре 2017 года в Минске. Тогда она заявляла, что на встрече увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. После этого она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее также из украинской делегации ПАСЕ.

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Нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко ранее опубликовал фотокопии представления Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности и задержание Надежды Савченко. Согласно ходатайству генпрокурора, Савченко вступила в сговор с Владимиром Рубаном, который был знаком и поддерживал отношения с руководителями самопровозглашенной ДНР Александром Захарченком и Александром Тимофеевым о совершении действий, "направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине".

В документе отмечается, что соучастники решили реализовать свой замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий. Как отмечается, для достижения цели предусматривалось применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения.

Кроме того, согласно тексту, Савченко и другие фигуранты планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной Рады". "В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, (главы МВД) Арсена Авакова, (секретаря СНБО) Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", — говорится документах.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Отметим, ранее Савченко заявила, что не пошла бы на то, что ей инкриминируют. "Никогда бы в жизни в Верховной Раде не взорвалась бы ни одна граната, если бы там была бы хотя бы одна невинная душа", — отметила Савченко. Она также уверяет, что никогда не будет бежать из Украины, если депутаты лишат ее неприкосновенности.

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"Я два года мечтала вернуться в Украину. Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это ненадолго и это рабочие поездки в Европу. Мне нравится там культура, нравятся дороги, нравится уровень жизни, но мне хочется вернуться в Украину. Я никуда никогда не буду бежать", — заявила она.

Эксперты считают, что уголовные производства в отношении Савченко вряд ли прибавят ей процентов в рейтинге, а дальнейшие политические перспективы после выдвинутых обвинений туманны.