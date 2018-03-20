ГПУ вызвала на допрос депутата Бакулина

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Генпрокуратура вызвала на допрос 5 апреля депутата партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина в качестве подозреваемого по уголовному делу о хищении госсредств при закупке бурового оборудования для компании "Черноморнефтегаз".

"Бакулин Евгений Николаевич… вам необходимо явиться 5 апреля 2018 года в 10.00 в кабинет к следователю по особо важным делам… для участия в качестве подозреваемого в проведении следственных и процессуальных действий", — говорится в повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры.

Бакулин в 2011 году занимал должность главы "Нафтогаза" Украины, чьей дочерней компанией тогда являлся "Черноморнефтегаз". По словам генпрокурора, в ходе следствия установлено, что Бакулин получил от незаконной сделки по буровым установкам 25 миллионов долларов.