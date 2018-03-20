Львовский облсовет требует от власти разорвать дипотношения с РФ

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.

Львовский областной совет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба облсовета.

"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами… Мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — говорится в тексте обращения. Среди причин принятия обращения депутаты называют проведение выборов в Крыму.

Депутаты Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для граждан РФ.

Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.