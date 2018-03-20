Львовский облсовет требует от власти разорвать дипотношения с РФ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.
Об этом сообщила во вторник пресс-служба облсовета.
"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами… Мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", — говорится в тексте обращения. Среди причин принятия обращения депутаты называют проведение выборов в Крыму.
Депутаты Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для граждан РФ.
Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.