Рада просит Кабмин решить, как посчитать ущерб от "российской агрессии"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада просит Кабмин решить, как посчитать ущерб от "вооруженной агрессии" России против Украины, соответствующее постановление на заседании во вторник поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Закон вступил в силу в субботу, 24 февраля.

"Верховная Рада постановляет: Кабинету министров Украины разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией Российской Федерации, а также разработать и внести в Верховную Раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.

Парламент также рекомендовал президенту Украины создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации как "государству-агрессору".

"Генеральной прокуратуре Украины рекомендуется предоставить Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНР", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.