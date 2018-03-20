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    Политика

    Рада просит Кабмин решить, как посчитать ущерб от "российской агрессии"

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше? (449)

    (обновлено: )27608
    Парламент рекомендовал президенту Украины создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации как "государству-агрессору".
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада просит Кабмин решить, как посчитать ущерб от "вооруженной агрессии" России против Украины, соответствующее постановление на заседании во вторник поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Жительница Ясиноватой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция жителей Донбасса на закон о реинтеграции: все, прощай, Украина

    Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Закон вступил в силу в субботу, 24 февраля.

    "Верховная Рада постановляет: Кабинету министров Украины разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией Российской Федерации, а также разработать и внести в Верховную Раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.

    Парламент также рекомендовал президенту Украины создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации как "государству-агрессору".

    "Генеральной прокуратуре Украины рекомендуется предоставить Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНР", — говорится в документе.

    Постановление вступает в силу с момента его принятия.

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