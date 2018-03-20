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    Политика

    Геращенко назвала Россию "психически больной страной"

    (обновлено: )201010
    По мнению первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, "Россия - это диагноз". Она считает, что "более точно определить происходящие с Россией события невозможно".
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала Россию "психически больной страной". 

    "Россия — это диагноз", — начала Геращенко, процитировав Лину Костенко, автора романа "Записки украинского сумасшедшего".

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    "Мне кажется, что более точно определить происходящие с Россией события невозможно. Так получилось, что Украина первой поняла это. Россия психически больная страна, которая, к сожалению, наш сосед", — заявила она в эфире телеканала ICTV.

    Прошедшие президентские выборы России у Геращенко ассоциируются со "светлым советским прошлым". В качестве преимуществ украинской политической системы она назвала сменяемость власти, напомнив, что в ее стране сменились уже пять президентов.

    Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу.

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