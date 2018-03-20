КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала Россию "психически больной страной".

"Россия — это диагноз", — начала Геращенко, процитировав Лину Костенко, автора романа "Записки украинского сумасшедшего".

"Мне кажется, что более точно определить происходящие с Россией события невозможно. Так получилось, что Украина первой поняла это. Россия психически больная страна, которая, к сожалению, наш сосед", — заявила она в эфире телеканала ICTV.

Прошедшие президентские выборы России у Геращенко ассоциируются со "светлым советским прошлым". В качестве преимуществ украинской политической системы она назвала сменяемость власти, напомнив, что в ее стране сменились уже пять президентов.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу.