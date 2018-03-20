Убийство Вороненкова. Украина просит Интерпол объявить в розыск подозреваемого

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина направила в Генеральный секретариат Интерпола материалы по розыску гражданина Российской Федерации Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова, Департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины в Генеральный секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина РФ В. Тюрина для вынесения его на учет в качестве разыскиваемого лица", — сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.

Ранее МВД Украины сообщило, что объявило в розыск Тюрина.