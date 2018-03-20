Климкин призвал Запад к всеобъемлющему давлению на Россию

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. После отравления бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипал в Великобритании Запад должен был увидеть, что для России не существует "красных линий" и усилить давление на Москву, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Deutsche Welle.

"Речь идет о всеобъемлющем и скоординированном ответе. Без такого ответа, без определенного рода платформы для трансатлантического сообщества — а я вижу Украину важной частью трансатлантического сообщества – Россия попытается вмешаться в демократические институты. Поэтому нам нужен жесткий ответ на угрозу России", – подчеркнул министр.

Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.

"Могло бы быть больше политического давления. Вариантов, чтобы противостоять российским нетрадиционным угрозам, может быть много: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других сферах", – подчеркнул он.

Действенным Климкин считает бойкот чемпионата мира по футболу.

"С самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, поэтому многим людям требовалось время, чтобы понять, что такое РФ и ее режим. Однако сейчас отношение к ЕС меняется. В Европе готовы к единому ответу", – убежден дипломат.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Тем не менее, в качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава. Всего в Великобритании работают 58 российских дипломатов.

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Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом А-234 работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ объявил об ответной высылке британских дипломатов, запрещении работы в РФ Британского совета и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.