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    Выборы-2019: президентом Украины может стать любой кандидат – Бортник

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (149)

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    Не исключено, что в Украине появится свой Эмманюэль Макрон, который победит в избирательной гонке. Такой прогноз в эфире "ГС" сделал политики Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которым около 40% украинцев не знают, за кого бы проголосовали вообще. При этом если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля, то в Раду прошли бы "Батькивщина", РПЛ, Оппозиционный блок, "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Самопомич" и "Свобода".

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    Тем временем рейтинг кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко, за ней следуют Олег Ляшко и Анатолий Гриценко. Петр Порошенко оказался только на четвертом месте.

    Кто может стать следующим президентом Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Если посчитать всех граждан Украины, то даже рейтинг Юлии Тимошенко — это 9,8%. То есть это — ничто. Условно говоря, в такой ситуации может победить любой из набора кандидатов, а может победить абсолютно новый кандидат… Интрига на выборах остается огромной. Эти все кандидаты, которых мы называем, из них любой может выиграть президентскую кампанию, а могут все вместе и проиграть. Может выиграть совсем другой человек, которого пока нет в списке, условно говоря, какой-то герой, который может прийти и как Эмманюэль Макрон организовать кампанию и выиграть", — спрогнозировал эксперт.

    Смотрите также: Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?

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