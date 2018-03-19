Министр юстиции задекларировал 4,4 млн гривен доходов

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко задекларировал 4 352 963 гривен доходов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Заработная плата Петренко составила 580 248 гривен, 2,1 млн гривен министр получил от отчуждения движимого имущества и 1 672 715 гривен составили проценты. Кроме того, Петренко задекларировал 465 тыс долларов, 80 тыс евро и 100 тыс гривен наличных средств.

На банковских счетах министра размещено в Ощадбанке: 2 122 632 гривен и 994 885 долларов, в банке "Софийский" 1 935 долларов и 50 гривен, в "ПриватБанке" — 7 069 гривен, 353 евро и 6 долларов.

Также Петренко задекларировал ряд объектов движимого имущества, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов, но конкретная стоимость каждого из них в документе не указана. В частности, задекларированы 2 картины, 2 иконы, коллекция из 16 гравюр (авторство не указано), а также 2 мужских часов (Ulysse Nardin и Perrelet). Кроме того, он владеет 25% прав на товарный знак. Министр имеет земельный участок в Старых Безрадичах Обуховского района площадью 2,9 га и 50% (совместно с сестрой Оксаной) от земучастка площадью 0,15 га в Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области.

Он арендует у иностранца квартиру в Киеве площадью 150,8 кв м, а также зарегистрировал без какого-либо права пользования, в том числе без права проживания, квартиру в Киеве площадью 60,5 кв м (собственник — сестра Оксана Петренко).

С 2009 года министр владеет автомобилем Volkswagen Golf (2007 года выпуска) и при этом арендует с 2014 года у ООО "Адвокатская компания "МЛГРУП" автомобиль Toyota Camry (2013 год выпуска).

В 2016 году Петренко задекларировал 2,6 млн гривен доходов.

Ранее сообщалось, что НАПК потребовало от мэра Киева Виталия Кличко устранить выявленные нарушения положений закона о предотвращении коррупции при организации деятельности городской мэрии.