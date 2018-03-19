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    Украину призвали признать существование "тайных тюрем СБУ"

    (обновлено: )21570
    Как отмечается, люди, которых незаконно задержали и удерживали под стражей в контролируемых правительством тайных тюрьмах на востоке Украины, сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к справедливости.
    Amnesty International в Украине
    Сайт Amnesty International

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Правительство Украины должно признать факты незаконных задержаний людей и существование тайных изоляторов Службы безопасности, заявила в понедельник правозащитная организация Amnesty International (Украина).

    Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International заявили об освобождении из секретной тюрьмы Службы безопасности Украины 13 человек. СБУ опровергла информацию о существовании секретных тюрем в своем ведомстве.

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    По данным Amnesty International, люди, которых незаконно задержали и удерживали под стражей в контролируемых правительством тайных тюрьмах на востоке Украины, сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к справедливости.

    "Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека. Власть должна не покрывать преступления, а определить и привлечь к ответственности причастных к ним лиц", — цитирует пресс-служба директора Amnesty International на Украине Оксану Покальчук.

    Как отмечается в сообщении, пять человек, которые в 2015 и 2016 годах незаконно удерживались под стражей в тайных изоляторах СБУ, подали жалобы против властей по фактам насильственного исчезновения, пыток и других видов жестокого обращения. Апелляционный суд 27 марта должен вынести решение по одной из этих жалоб.

    "Руководство СБУ до сих пор не признало факты задержания и освобождения этих людей и продолжает отрицать свою причастность к тайным задержаниям гражданских лиц в общем, несмотря на большое количество доказательств, собранных Human Rights Watch, Amnesty International и другими организациями", — говорится в сообщении правозащитников.

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