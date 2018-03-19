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    Политика

    Глава Одесской ОГА назначил Ройтбурда директором Художественного музея

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    Губернатор Максим Степанов заявил, что назначения Ройтбурда поможет Одессе стать по-настоящему культурным центром Украины.
    Александр Ройтбурд
    Алена Балаба, facebook

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов назначил известного художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея. 

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    Об этом LB.ua сообщили в ОГА.

    За это время новоназначенный директор обязуется сделать ремонт в помещениях и привлечь интерес к музею новых посетителей. Контракт с Ройтбурдом подписан на 5 лет.

    Губернатор Максим Степанов заявил, что выбор не стоял – назначать или нет. Утверждения кандидата, победившего на конкурсе, требует закон.

    "Человек, который прошел конкурс и представил свою программу, должен быть назначен на должность. Я верю, что Одесса действительно станет культурным центром. Не только Украины, но и всей Европы. Об этом много говорят, но когда доходит до дела, остаются только разговоры. Мы начинаем сегодня, прямо здесь, с Художественного музея", — отметил Степанов.

    "Я рад, что, несмотря на тот ужас и количество грязи, которое вылили мне на голову, абсолютно неаргументированно, сегодня принято справедливое и законное решение. Я очень благодарен губернатору за поддержку и волевые действия", — прокомментировал свое назначение Александр Ройтбурд.

    Свою поддержку назначения художника высказал министр культуры Евгений Нищук: "Российская эскалация происходит не только на Востоке страны. К сожалению, некоторые люди поддерживают это движение внутри страны. И очень обидно, что этот процесс инициируют депутаты облсовета. Хорошо, что есть украинские патриоты, я хочу поблагодарить Одесского губернатора за позицию и решение. Нельзя позволять сепаратистским настроениям уничтожать будущее украинского искусства".

    Ранее сообщалось, что известный художник Александр Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря и по процедуре областной совет должен был его назначить, однако не сделал этого.

    В то же время письмо в поддержку художника тогда подписали полсотни деятелей культуры и искусства и журналисты, в том числе, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Наталья Влащенко и Анатолий Криволап, призвавшие главу Одесской ОГА назначить Ройтбурда директором. Отдельно с поддержкой выступили украинские музейщики.

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