Климкин передал ЕС список организаторов выборов в Крыму - МИД

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов президента РФ в Крыму, сообщил изданию LB.ua глава политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

Ранее власти Украины заявили, что против организаторов выборов в Крыму могут быть введены санкции либо на национальном уровне, либо на международном уровне, будет подготовлен соответствующий список лиц.

"Мы передали европейцам список из более чем 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", — сказал Макеев на сегодняшней встрече в Брюсселе. По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, "такого количества, кажется, не было никогда".

В понедельник в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС, там находится и Климкин.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

По предварительным данным ЦИК, Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщил РИА Новости глава крымского избиркома Михаил Малышев, избирательная комиссия Крыма обработала все протоколы, и Путина на выборах президента РФ поддержали 994 тысячи 569 проголосовавших избирателей (92,15%). При этом Грудинин набрал 23 тысячи 773 голоса (2,20%), Жириновский — 19 тысяч 506 (1,81%), Собчак — 17 тысяч 764 (1,65%). Остальные кандидаты не набрали 1%.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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