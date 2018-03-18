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    Политика

    Россиянам не дали проголосовать. Геращенко объяснила, почему

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (68)

    (обновлено: )760120
    По словам Ирины Геращенко, есть три причины недопуска россиян голосовать на выборах президента РФ в Украине.
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала причины, по которым россиянам не дали проголосовать в Украине на избирательных участках в российском посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Во-первых, ВР Украины две недели назад приняла обращение к парламентам Стран ЕС и G7, в международные институты с призывом не признавать выборы Путина, потому что они фальсифицируются, в частности в аннексированном Крыму. Если мы призываем мир не признавать эти выборы, и это официальное заявление ВР, было бы странно, если бы эти выборы проходили на территории Украины", — написала она на своей странице в Facebook.

    Она напомнила, что "МИД Украины официально обращался в РФ прекратить провокацию и отменить незаконные выборы в Крыму, и предупреждал, что в случае продолжения этих провокационных фальсификаций выборов, украинская сторона вынуждена также принять соответствующие меры".

    Также она отметила и вопрос безопасности.

    "Мы не позволим кому-в этот день совершить провокации в дипломатических учреждениях другой страны и потом это использовать. Поэтому все правильно", — написала она.

    Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

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