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    Политика

    Садовый заявил, что у украинцев украли страну

    (обновлено: )79361
    Подписчики мэра Львова Андрея Садового в социальной сети по-разному отреагировали на публикацию чиновника о том, что у украинцев украли страну.
    Андрей Садовой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о том, что у украинцев украли страну. 

    "Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной", — написал Садовый на своей странице в Twitter, не уточнив, кто именно украл страну у украинцев.

    Скриншот сообщения

    Подписчики Садового по-разному отреагировали на публикацию чиновника."Не украли. Отобрали. И хорошо, что ее у вас отобрали и украинскому народу вернули", — говорится в записи Владимира Саркисяна.

    "США никогда не отдают то, что забрали", — прокомментировала слова Садового Екатерина Шалухина.

    "Сначала в городе, за который ты отвечаешь, разберись с проблемами, а потом говори что-то про Украину", — написал один из пользователей Twitter.

    Напомним, ранее городской председатель Львова Андрей Садовый дал показания сотрудникам Службы безопасности в рамках уголовного производства, открытого из-за карты Украины, на которой обозначены самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Скандальная карта была представлена во время Львовского форума безопасности.

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