В ДНР отреагировали на переформатирование Киевом операции в Донбассе

Для достижения мира в Донбассе Киеву необходимо предпринимать прагматичные шаги, а не искать новые названия для военных операций, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил". Ранее 18 января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности планировалось завершить "антитеррористическую" операцию и начать военную операцию.

"Когда Украина начнет называть вещи своими именами, тогда стоит ждать прогресса урегулирования конфликта. Бессмысленно искать новые названия для военных операций. Необходимо действовать. Делать практичные шаги для достижения мира", — сказал Якубов.