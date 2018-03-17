МИД назвал кощунством реакцию Москвы на недопуск россиян в дипучреждения

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. МИД Украины назвал "кощунством" обвинения МИД РФ в нарушении Киевом международного права из-за решения запретить доступ гражданам РФ в дипучреждения для голосования на президентских выборах 18 марта.

"Кощунство. Незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, в ответ на заявление МИД РФ.

Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окуп Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників https://t.co/1tLD4RwbB1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 марта 2018 г.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Читайте также — Выборы в РФ: финишная прямая