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    МИД назвал кощунством реакцию Москвы на недопуск россиян в дипучреждения

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    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (38)

    (обновлено: )754117
    Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что "незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников".
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. МИД Украины назвал "кощунством" обвинения МИД РФ в нарушении Киевом международного права из-за решения запретить доступ гражданам РФ в дипучреждения для голосования на президентских выборах 18 марта.

    "Кощунство. Незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, в ответ на заявление МИД РФ.

    Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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