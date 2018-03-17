Гройсман о президентских амбициях: готов брать ответственность, но...

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается принимать участия в ближайших президентских выборах.

Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее нынешний президент Петр Порошенко заявил, что еще не принял решения об участии в выборах.

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"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания баллотироваться в президенты Украины", — заявил Гройсман в эфире радио "Новое Время", добавив, что его главная амбиция — сделать Украину лучше.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента, на втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко.