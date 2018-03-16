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    Политика

    Савченко обжалует свое исключение из комитета Рады по безопасности

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (60)

    (обновлено: )7620
    Надежда Савченко отметила, что генпрокурор Юрий Луценко в очередной раз нарушил презумпцию невиновности, обвиняя человека голословно, а затем, забирая свои слова обратно.
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что намерена обжаловать в суде свое исключение из комитета парламента по национальной безопасности и обороне.

    "Относительно моего исключения из комитета по Нацбезопасности я подаю в суд, и в судебном решении будет указано, что Рада вместе с генпрокурором совершили очередное преступление. Генпрокурор в очередной раз нарушил презумпцию невиновности, обвиняя человека голословно, а затем, забирая свои слова обратно, как в деле (экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила — Ред.) Саакашвили, это первое. Второе, в судебном решении будет сказано, что регламентный комитет нарушил закон Украины, потому что нет процедуры исключения члена комитета из комитета", — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

    Савченко отметила, что есть процедура исключения секретаря или председателя комитета, но не исключения члена комитета. "Судебным решением будет показано, что в очередной раз наша власть нарушает закон", — добавила депутат.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

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