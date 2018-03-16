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    ОБСЕ обеспечит наблюдение за ситуацией у диппредставительств РФ в Украине

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (27)

    (обновлено: )21950
    СММ ОБСЕ подтвердила, что представители организации "будут постоянно, 24 часа в сутки мониторинговые команды в Киеве у нашего посольства и вокруг наших генконсульств в Одессе, Харькове и Львове", сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заверила, что обеспечит круглосуточное наблюдение за ситуацией вокруг российских диппредставительств и будет докладывать о нарушениях прав человека в связи с выборами президента РФ, заявил РИА Новости по телефону постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
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    Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

    "Мы информировали СММ, СММ нам подтвердила, что будут постоянно, 24 часа в сутки мониторинговые команды в Киеве у нашего посольства и вокруг наших генконсульств в Одессе, Харькове и Львове", — заявил Лукашевич.

    По его словам, это важный сдерживающий ресурс, в частности, против радикалов, которые грозили сорвать голосование. Дипломат отметил, что делать это в присутствии международных наблюдателей "будет избыточно".

    Кроме того, он подчеркнул, что "доклад специальной мониторинговой миссии может стать основой для дискуссии (в ОБСЕ – ред.) в случае, если сценарно все будет развиваться по очень жесткому варианту".

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