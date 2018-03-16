Фото дня. Савченко вывернула сумку в прямом эфире

Фото "112 Украина"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко высыпала содержимое своей сумки на стол студии телеканала "112 Украина", это произошло в прямом эфире.

Поводом для демарша стал вопрос ведущего, нет ли у Савченко с собой оружия, в частности гранаты, и не выпадет ли неожиданно чека.

Ранее первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков заявил, что в паламенте хотят усилить меры безопасности и изменить правила проверки народных депутатов. Их будут проводить через рамки металлоискателей.

Поводом для усиления мер безопасности стала информация, что часть нардепов, в том числе и Савченко, приходят в сессионный зал с оружием.

Кроме того, накануне генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов.