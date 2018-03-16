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    Политика

    Фото дня. Савченко вывернула сумку в прямом эфире

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (54)

    (обновлено: )36560
    Народный депутат нервно отреагировал на вопрос телеведущего, носит ли она с собой оружие, в частности гранату. Савченко заверила, что телеканалу ничего не грозит и высыпала свои вещи на стол.
    Надежда Савченко вывалила содержимое своей сумки в прямом эфире
    Фото "112 Украина"

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко высыпала содержимое своей сумки на стол студии телеканала "112 Украина", это произошло в прямом эфире.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Поводом для демарша стал вопрос ведущего, нет ли у Савченко с собой оружия, в частности гранаты, и не выпадет ли неожиданно чека.

    Ранее первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков заявил, что в паламенте хотят усилить меры безопасности и изменить правила проверки народных депутатов. Их будут проводить через рамки металлоискателей.

    Поводом для усиления мер безопасности стала информация, что часть нардепов, в том числе и Савченко, приходят в сессионный зал с оружием.

    Кроме того, накануне генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов.

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