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    Политика

    Порошенко анонсировал визит в Германию

    (обновлено: )14001
    Президент Петр Порошенко заявил о намерении отправиться с визитом в Германию сразу после Пасхи, которая в этом году отмечается 8 апреля. Слова главы государства приводит его пресс-секретарь.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко намерен в апреле осуществить визит в Германию,  сообщает в пятницу его пресс-секретарь Святослав ‏Цеголко.

    "Я сразу после Пасхи (8 апреля — Ред.) планирую осуществить визит в Германию", — цитирует словам главы государства Цеголко в его микроблоге в Twitter.

    Святослав Цеголко/Twitter, 16 марта 2018

    Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения пленных. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для их освобождения в ближайшее время.

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