Порошенко анонсировал визит в Германию

twitter.com/poroshenko

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко намерен в апреле осуществить визит в Германию, сообщает в пятницу его пресс-секретарь Святослав ‏Цеголко.

"Я сразу после Пасхи (8 апреля — Ред.) планирую осуществить визит в Германию", — цитирует словам главы государства Цеголко в его микроблоге в Twitter.

Святослав Цеголко/Twitter, 16 марта 2018

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения пленных. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для их освобождения в ближайшее время.

Читайте также: Могерини и Порошенко по миротворцам для Донбасса: чего ждать на самом деле