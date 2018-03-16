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    Суд восстановил в должности экс-мэра Николаева

    (обновлено: )8410
    Центральный районный суд Николаева в пятницу удовлетворил иск Александра Сенкевича и отменил решение городского совета о его отставке с должности мэра города.
    Александр Сенкевич
    Новости N

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Центральный райсуд Николаева в пятницу удовлетворил иск бывшего мэра Николаева Александра Сенкевича к горсовету об отмене решения о досрочном прекращении его полномочий.

    Суд признал решение депутатов несоответствующим законодательству.

    "Нарушены права истца, нарушен принцип верховенства права, нарушены нормы законодательства. В связи с этим, иск подлежит удовлетворению", — говорится в постановлении суда, сообщает местное издание "НикВести".

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    Сенкевич подал в суд на решение горсовета об оглашении ему недоверия и отправке в отставку, которое было принято 5 октября 2017 года. 

    Отстранение мэра спровоцировало протесты в городе.

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