Суд восстановил в должности экс-мэра Николаева

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Центральный райсуд Николаева в пятницу удовлетворил иск бывшего мэра Николаева Александра Сенкевича к горсовету об отмене решения о досрочном прекращении его полномочий.

Суд признал решение депутатов несоответствующим законодательству.

"Нарушены права истца, нарушен принцип верховенства права, нарушены нормы законодательства. В связи с этим, иск подлежит удовлетворению", — говорится в постановлении суда, сообщает местное издание "НикВести".

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Сенкевич подал в суд на решение горсовета об оглашении ему недоверия и отправке в отставку, которое было принято 5 октября 2017 года.

Отстранение мэра спровоцировало протесты в городе.