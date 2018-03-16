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    До конца заседания Рады досидели около 20 депутатов

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    Вице-спикер Ирина Геращенко, закрывая заседание, напомнила нардепам о том, что следующая неделя также будет пленарной. В сессионном зале оставалось не больше 20 народных депутатов.
    Около 20 депутатов досидели до конца рабочего дня Рады в пятницу
    lb.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. На момент закрытая заседания в пятницу в сессионном зале оставалось не больше 20 народных депутатов из фракций "Самопомощь", "Радикальной партии" и нескольких внефракционных парламентариев, сообщает LB.ua.

    Вице-спикер Ирина Геращенко, закрывая заседание, напомнила нардепам о том, что следующая неделя также будет пленарной.

    Она также напомнила, что 18 марта в РФ состоятся выборы президента.

    "Мы призываем еще раз Крым не принимать участие в этих фейковых выборах", — отметила она.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

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