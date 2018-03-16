До конца заседания Рады досидели около 20 депутатов

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. На момент закрытая заседания в пятницу в сессионном зале оставалось не больше 20 народных депутатов из фракций "Самопомощь", "Радикальной партии" и нескольких внефракционных парламентариев, сообщает LB.ua.

Вице-спикер Ирина Геращенко, закрывая заседание, напомнила нардепам о том, что следующая неделя также будет пленарной.

Она также напомнила, что 18 марта в РФ состоятся выборы президента.

"Мы призываем еще раз Крым не принимать участие в этих фейковых выборах", — отметила она.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.