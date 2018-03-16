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    Нардепы обжалуют назначение Денисовой омбудсменом

    (обновлено: )13220
    Нардепы готовят представление в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время назначении Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека, сообщил депутат Мустафа Найем.
    Людмила Денисова. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады Украины готовят обращение в Конституционный суд относительно нарушения законодательства при назначении Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека, сообщил в пятницу депутат Мустафа Найем.

    Блокирование Верховной Рады
    Украинское фото
    Блокирование Рады и белые розы для Денисовой

    Парламент Украины избрал в четверг нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров, экс-глава Минсоцполитики Денисова. Выборы состоялись из-за истечения полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской. Согласно законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.

    "Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы уже сейчас готовим представление в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения", — сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

    Как заявил депутат, прежде всего, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает тайное голосование за омбудсмена, через бюллетени. Также нарушены нормы рассмотрения кандидатов на должность и Парижские принципы ООН, согласно которым, органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированным.

    "Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии", — добавил политик.

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