Климкин едет в Брюссель обсудить усиление антироссийских санкций

КИЕВ, 16 мар — РИА новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 19 марта, отправится в Брюссель, где обсудит с главами МИД стран Евросоюза усиление антироссийских санкций из-за выборов президента России, передает BBC News Украина.

По словам Климкина, Украина будет призывать ЕС "осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма".

"Это должно быть 100%. Несколько дней назад об этом сказала Федерика Могерини, но нам нужна позиция всего цивилизованного мира", — заявил Климкин.

Также Климкин отметил, что будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов, или способствовал этим выборам. При чем, это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции.

По его словам, если действия Москвы оставить на уровне заявлений, то "в России могут сказать "ну осудили и что дальше?".

"Конечно не так просто и не так однозначно выявить всех, кто до того имел отношение. Но будем стараться, безусловно, это делать", — сказал министр.

Напомним, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ прийти на выборы 18 марта и воспользоваться правом выбрать будущее страны.