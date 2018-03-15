Савченко: в Европе я дала показания о преступлениях украинских властей

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Европе четко понимают, что я — украинский политик и офицер Вооруженных сил Украины, а потому не могу раскрывать государственных тайн. Но в сотрудничестве я могу указать, где и каким образом они могут найти доказательства.

Об этом заявил народный депутат Украины Надежда Савченко в интервью для телеканала ZIK.

"И во время последнего визита, и в предыдущие поездки в Европу я давала показания о преступлениях высших чинов украинской власти. Сейчас я не могу раскрыть всю информацию, ведь это является тайной следствия других стран. Могу только сказать, что возбуждено очень много уголовных дел против украинских чиновников, которые рано или поздно будут отвечать за свои преступления против украинского народа, сотрудничество с Кремлем и за выведенные состояния в Европу и США", — заявила Савченко.

Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

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Луценко заявляет, что Савченко "лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Рады – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

После трехчасового допроса Савченко вышла из здания Службы безопасности Украины, заявив, что дала пояснения следователю, но не сообщив подробностей. Савченко прокомментировала обвинения в подготовке переворота, заявив, что обвиняет "украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли в период действующей преступной власти (Петра) Порошенко".