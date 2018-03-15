наверх
15.03.201820:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Политика

    Фото дня. Надя приехала

    (обновлено: )157
    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко вернулась в Украину рейсом Мюнхен — Киев. В аэропорту ее встречала младшая сестра Вера и журналисты.
    Надежда Савченко в аэропорту Борисполь
    Страна.ua

    Четверг стал насыщенным днем для Надежды Савченко. Парламент исключил Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала террористический акт в здании Рады. 

    Нардеп в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

    Смотрите также: Громкие заявления Савченко на пороге СБУ

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом