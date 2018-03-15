Фото дня. Надя приехала

Четверг стал насыщенным днем для Надежды Савченко. Парламент исключил Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала террористический акт в здании Рады.

Нардеп в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

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