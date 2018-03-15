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    Савченко подтвердила, что приходила в Раду с оружием

    (обновлено: )15620
    Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко сообщила, что у нее есть наградное оружие, которое они имеет право носить.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

    facebook.com/Сергій Делідон
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    Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, сообщает LB.ua.

    "У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, — ред.) в глазах", — сказала Савченко.

    Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

    В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

    Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

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    Луценко заявляет, что Савченко "лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Рады – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

    После трехчасового допроса Савченко вышла из здания Службы безопасности Украины, заявив, что дала пояснения следователю, но не сообщив подробностей. Савченко прокомментировала обвинения в подготовке переворота, заявив, что обвиняет "украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли в период действующей преступной власти (Петра) Порошенко".

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