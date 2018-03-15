наверх
15.03.201818:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Политика

    Два депутата Верховной Рады лишены полномочий

    (обновлено: )37701
    Досрочно лишена полномочий депутат Людмила Денисова, которая была назначена омбудсменом и Валерий Пацкан, который был назначен главой Счетной палаты.
    Заседание Верховной Рады
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Парламент в четверг досрочно прекратил полномочия двух депутатов из пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" и фракции "Народный фронт" в связи с поданными ими личными заявлениями.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Луценко: есть доказательства, что Савченко планировала теракт в Раде

    Досрочно лишена полномочий депутат Людмила Денисова, которая была назначена уполномоченным Верховной рады по правам человека. Такое решение на заседании Верховной рады поддержали 285 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Рада также досрочно прекратила полномочия депутата Валерия Пацкана, который был назначен главой Счетной палаты Украины. Решение поддержали 279 депутатов.

    По закону, депутаты не могут совмещать депутатский мандат с работой в органах исполнительной власти и на госпредприятиях.

    Отдельным решением Рада уволила Валерию Лутковскую с должности омбудсмена, которую она занимала с 24 апреля 2012 года. Такое решение поддержали 236 парламентариев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Посольство Великобритании в Москве
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Украину искусственно загнали в газовый цейтнот — Корольчук
    Дело - труба! В Украине кризис с газом