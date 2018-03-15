Два депутата Верховной Рады лишены полномочий

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Парламент в четверг досрочно прекратил полномочия двух депутатов из пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" и фракции "Народный фронт" в связи с поданными ими личными заявлениями.

Досрочно лишена полномочий депутат Людмила Денисова, которая была назначена уполномоченным Верховной рады по правам человека. Такое решение на заседании Верховной рады поддержали 285 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада также досрочно прекратила полномочия депутата Валерия Пацкана, который был назначен главой Счетной палаты Украины. Решение поддержали 279 депутатов.

По закону, депутаты не могут совмещать депутатский мандат с работой в органах исполнительной власти и на госпредприятиях.

Отдельным решением Рада уволила Валерию Лутковскую с должности омбудсмена, которую она занимала с 24 апреля 2012 года. Такое решение поддержали 236 парламентариев.