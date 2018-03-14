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    Политика

    Савченко возвращается в Киев и придет на допрос в СБУ

    (обновлено: )21910
    Сестра внефракционного депутата Надежды Савченко Вера сообщила, что парламентарий изменила билеты и возвращается в Киев.
    Надежда Савченко в Страсбурге
    Facebook Надія Савченко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко намерена появиться в Службе безопасности Украины на допрос 15 марта.

    Об этом "Украинской правде" сообщила ее сестра Вера Савченко.

    "Изменили билеты, извинились перед евродепутатми", сказала она.

    В то же время пресс-служба сообщила на официальной Facebook-странице Надежды Савченко, что депутат проведет брифинг в Киеве 15 марта в 10:30.

    Анонсированный адрес мероприятия – переулок Аскольдов, 3а, по которому расположено Главное управление СБУ.

    Савченко ранее покинула Украину. При этом Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. На допрос 13 марта она не явилась.

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