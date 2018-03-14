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    Аваков подарил "целительный мед" семьям погибших в АТО

    (обновлено: )22511
    По словам министра внутренних дел, в День добровольца он передал семьям погибших защитников отечества "настоящий целительный мед, которой специально привезли из Львовщины".
    Арсен Аваков
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков передал семьям погибших защитников Украины "настоящий целительный мед".

    В Украине в среду отмечается День добровольца. Президент Петр Порошенко в своем обращении к украинским добровольцам отметил "патриотов современной Украины, которые по зову сердца, осознавая свой гражданский долг и ответственность за будущее государства, не дожидаясь официального объявления мобилизации, встали на защиту ее независимости".

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    "В день украинского добровольца передал семьям погибших защитников отечества настоящий целительный мед, которой специально привезли из Львовщины, пусть он дает воодушевление и здоровье детям и родным наших героев!" — написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

    Арсен Аваков/Twitter, 14 марта 2018

    Ранее Аваков заявил, что использует свой аккаунт в Twitter для выражения эмоций. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать шутку в соцсети относительно следственных действий в палаточном городке у Верховной Рады. Тогда он написал в Twitter: "Мы тоже прикрутили… А говорят тут некоторые, что не то имели в виду". 

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