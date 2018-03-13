наверх
14.03.201800:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    Появились подробности визита Помпео в Украину

    Тема:

    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (14)

    (обновлено: )99808
    По данным издания, Майк Помпео посетил Украину 8 марта, во время визита он побывал в приграничных с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
    Майк Помпео
    REUTERS Leah Millis/File Photo

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Майк Помпео, ранее занимавший должность главы ЦРУ и во вторник назначенный госсекретарем США, посетил Украину 8 марта по приглашению главы СБУ Василия Грицака, пишет Zn.ua.

    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst
    Новый госсекретарь США Майк Помпео. Справка

    По данным издания, во время визита Помпео побывал в приграничных с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком.

    Читайте также: Бортник: Могерини — соучастница Порошенко по "успешным реформам"

    "Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана", — говорится в сообщении.

    В СБУ комментировать эту информацию отказались.

    Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент страны Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Савченко на суде у Рубана
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом