Появились подробности визита Помпео в Украину

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Майк Помпео, ранее занимавший должность главы ЦРУ и во вторник назначенный госсекретарем США, посетил Украину 8 марта по приглашению главы СБУ Василия Грицака, пишет Zn.ua.

По данным издания, во время визита Помпео побывал в приграничных с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком.

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"Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана", — говорится в сообщении.

В СБУ комментировать эту информацию отказались.

Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент страны Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита в Украину.