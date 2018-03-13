В СБУ сообщили, что сделают, если Савченко не придет на допрос

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Если внефракционный народный депутат Надежда Савченко не прибудет на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, то ей будет направлена ​​новая повестка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, Савченко на допрос вызвали на 13 и 15 марта.

"Если она не появится по уважительным причинам, вышлем новую повестку в установленному законом порядке", — сказала Гитлянская.

Как сообщалось ранее, 12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.

Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.