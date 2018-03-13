наверх
13.03.201807:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    Визит Могерини не имеет значения ни для ЕС, ни для Украины - эксперт

    (обновлено: )35060
    К приезду главы европейской дипломатии Федерики Могерини в Киев следует относиться как к обычному рабочему визиту, отметил политолог Андрей Дуда.
    Федерика Могерини и Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 12 марта посетила Украину с официальным визитом. Накануне она говорила, что намерена представить новую коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед". Цель программы — показать, что означает соглашение об ассоциации для украинцев, а также бороться с фейковой информацией относительно этого соглашения.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: Могерини - соучастница Порошенко по "успешным реформам"

    Могерини также отметила, что Евросоюз намерен выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи. К слову, ее визит в Украине продлится два дня.

    Читайте также — Рудяков: что важно из того, что сказала Могерини?

    Визит Могерини не имеет особого значения ни для Европейского союза, ни для Украины. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политолог Андрей Дуда.

    "Я лично не считаю, что визит Могерини имел какое-то особое значение для Украины или для ЕС. Это я воспринимаю как обычный рабочий визит. Но, тем не менее, значение он имел. Он демонстрирует, что Европа дает позитивный сигнал, что у нас есть власть, с которой она работает. Но надо понимать, что это не означает, что ЕС будет выступать пиар-службой президента, правительства или любого другого органа власти. ЕС четко ставит свои требования. В данном случае я думаю, что в ходе встречи звучала тема и Антикоррупционного суда, и тема своеобразной неприкосновенности общественных активистов, работающих в сфере антикоррупции", — отметил Дуда.

    Ранее директор института глобальных трансформаций Алексей Семений считает, что мнение Могерини об Украине после визита сыграет свою роль на заседании Совета ЕС, которое состоится 19 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Флаги США и Украины
    Дело - труба! В Украине кризис с газом