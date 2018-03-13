Визит Могерини не имеет значения ни для ЕС, ни для Украины - эксперт

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 12 марта посетила Украину с официальным визитом. Накануне она говорила, что намерена представить новую коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед". Цель программы — показать, что означает соглашение об ассоциации для украинцев, а также бороться с фейковой информацией относительно этого соглашения.

Могерини также отметила, что Евросоюз намерен выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи. К слову, ее визит в Украине продлится два дня.

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Визит Могерини не имеет особого значения ни для Европейского союза, ни для Украины. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политолог Андрей Дуда.

"Я лично не считаю, что визит Могерини имел какое-то особое значение для Украины или для ЕС. Это я воспринимаю как обычный рабочий визит. Но, тем не менее, значение он имел. Он демонстрирует, что Европа дает позитивный сигнал, что у нас есть власть, с которой она работает. Но надо понимать, что это не означает, что ЕС будет выступать пиар-службой президента, правительства или любого другого органа власти. ЕС четко ставит свои требования. В данном случае я думаю, что в ходе встречи звучала тема и Антикоррупционного суда, и тема своеобразной неприкосновенности общественных активистов, работающих в сфере антикоррупции", — отметил Дуда.

Ранее директор института глобальных трансформаций Алексей Семений считает, что мнение Могерини об Украине после визита сыграет свою роль на заседании Совета ЕС, которое состоится 19 марта.