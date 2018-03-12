Дело Рубана. Маломуж удивил предположением

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что дело Владимира Рубана было вынесено на публику слишком рано, потому что было необходимо информационно перекрыть политические проблемы власти. Об этом сообщает "Апостроф".

По мнению Маломужа, Рубан не смог бы осуществить операцию по перевозке оружия самостоятельно, поэтому необходимо было не спешить, а предоставить информацию о всех исполнителях и организаторах с четкими доказательствами.

"Предварительные данные говорят о том, что Рубан был связан с представителями спецслужб, возможно, Минобороны. Просто Рубан оказался очень удобной фигурой для разработки той версии, которая была озвучена СБУ. Особенно в этих политических условиях, когда у президента очень много проблем, поэтому информационно было решено перекрыть эти проблемы", – утверждает экс-глава СБУ.

Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

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Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.