Луценко предложил нардепу Бакулину пойти на сделку со следствием

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину, подозреваемому в хищении средств, пойти на сделку со следствием. Об этом он сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады 12 марта при рассмотрении представлений Генпрокуратуры, сообщает "Украинская правда".

Луценко подчеркнул, что Бакулин является ключевым свидетелем.

"Пользуясь случаем публичности нашего заседания я хотел бы обратиться к господину Бакулину через его адвоката и СМИ, чтобы он подумал над возможностью сделки со следствием", — сказал генпрокурор.

По его словам, использование института соглашения "позволило сделать расследование этого дела таким качественным".

"В прошлом году, когда на это соглашение пошел заместитель главы "Нафтогаза", господин Кацуба, который признал свою вину, дал подробные показания о совершенном преступлении, оплатил часть нанесенного ущерба — 100 миллионов гривен. Мы получили доказательства на высшее руководство, то есть, вероятно, на господина Бакулина", — заявил Луценко.

"Если господин Бакулин желает сотрудничать со следствием — конечно, на территории Украины — мы готовы идти на определенные законом параметры сделки. Поскольку важнейшей задачей является задержание организаторов преступной схемы, в частности — (экс-президента Украины) Виктора Януковича", — отметил генпрокурор.

В понедельник регламентный комитет рассматривает представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина.

Сам Бакулин на заседании комитета отсутствует. Вместо себя он прислал адвоката и письменные объяснения, в которых в частности отметил, что болен. Адвокат заявил, что считает представление ГПУ недостаточными и отметил, что Бакулин "не скрывается от следствия".

Луценко считает, что Бакулина следует объявить в розыск, поскольку следствие не может установить место его нахождения, а адвокаты, по словам генпрокурора, отказываются предоставлять эту информацию.

Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина поступило 19 февраля в парламент.

Подозрения ГПУ связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.