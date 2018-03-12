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    "Завтра она должна быть в СБУ". Савченко вызвали на допрос по делу Рубана

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (598)

    (обновлено: )62015
    СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Отметим, что сегодня она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных депутатов.
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в деле против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    "СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", — сказал Луценко.

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    Генпрокурор призвал Савченко прибыть завтра в СБУ.

    "Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, — если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, — завтра она должна быть в СБУ", — добавил глава Генпрокуратуры.

    Напомним, Савченко 9 марта пришла на суд к Рубану и отдала ему честь.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

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    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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