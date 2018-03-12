наверх
12.03.201814:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко проводит встречу с Могерини

    (обновлено: )25
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что переговоры с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини проходят в Администрации президента.
    Порошенко и Могерини
    @petroporoshenko

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Администрации президента.

    Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook

    "Рад приветствовать в Киеве вице-президента Европейской Комиссии Могерини", — написал глава государства.

    Ранее Могерини заявила, что Евросоюз приветствует прогресс Украины в проведении реформ и планирует в дальнейшем предоставлять стране свою поддержку на этом пути.

    Могерини так же заявила, что Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    При описи оружия, изъятого у Рубана загорелся снаряд
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом