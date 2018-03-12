Порошенко проводит встречу с Могерини

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Администрации президента.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Рад приветствовать в Киеве вице-президента Европейской Комиссии Могерини", — написал глава государства.

Ранее Могерини заявила, что Евросоюз приветствует прогресс Украины в проведении реформ и планирует в дальнейшем предоставлять стране свою поддержку на этом пути.

Могерини так же заявила, что Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.