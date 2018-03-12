Украина предложила построить в Австралии космодром

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение поступило еще в 2016 году, пишет The West Australian.

Как заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, у Украины есть "большой опыт в глобальной космической гонке".

"Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать", — сказал Кулинич.

По данным космического агентства, для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч квадратных километров, желательно недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии.

В прошлом году президент Петр Порошенко назвал Украину успешной космической державой. По его словам, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со всего мира.