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    Украина предложила построить в Австралии космодром

    (обновлено: )14921
    По данным Государственного космического агентства Украины, для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч квадратных километров, желательно недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии.
    Флаги Украины и Австралии
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение поступило еще в 2016 году, пишет The West Australian.

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    Как заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, у Украины есть "большой опыт в глобальной космической гонке".

    "Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать", — сказал Кулинич.

    По данным космического агентства, для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч квадратных километров, желательно недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии.

    В прошлом году президент Петр Порошенко назвал Украину успешной космической державой. По его словам, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со всего мира.

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