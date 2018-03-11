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    Политика

    Волкер однозначно высказался о неготовности Украины быть частью НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (323)

    (обновлено: )22010
    По словам специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера, ни в 2008 году, ни сейчас ни Грузия, ни Украина не готовы к членству в альянсе.
    Курт Волкер. Архивное фото
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что Украина должна была получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще на саммите альянса в Бухаресте, но и сейчас не готова стать членом Альянса.

    Флаг Украины и НАТО
    twitter.com/NATO
    По следам опроса. Выбор пути: аграрная сверх держава, НАТО, ЕС

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    "Им (Украине и Грузии — ред.) нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать", — сказал спецпредставитель госдепа в интервью УНИАН.

    Дипломат отметил, что США планировали предоставить Украине и Грузии план действий по членству в НАТО еще в 2008 году, однако тогда эти государства не были готовы к вступлению в альянс. По словам Волкера, ряд стран-членов НАТО выступили против этого шага, не желая давать Киеву гарантий.

    Он указал, что ни в то время, ни сейчас ни Грузия, ни Украина не готовы к членству в альянсе.

    Ранее в субботу первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе.

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