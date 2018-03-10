У Медведчука резко ответили на обвинения СБУ по "делу Рубана"

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор" заявили, что в "деле Рубана" Служба безопасности Украины "цитирует материалы организации и дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", говорится в заявлении, обнародованном на сайте "Украинского выбора".

В организации заявили, что Рубан не является и никогда не являлся членом "Украинского выбора".

"Глава СБУ… передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с "Украинским выбором". Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", — отмечается в заявлении.

При этом в организации отметили, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта "Украинская федерация", но Рубан "никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался уверить руководитель аппарата СБУ.

Также сообщается, что Рубан обращался к сайту "Украинский выбор" с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".

"Клуб являлся общественной инициативой, а не проектом или "подпроектом" Украинского выбора, который предоставил помощь для проведения заседания, в ходе которого Рубан был избран руководителем клуба", — сообщили в Украинском выборе.

О публикациях Рубан в своему блоге на сайте "Украинского выбора" в организации сообщили, что он разметил несколько своих материалов, "но после событий 2014 года позволил себе ряд оскорбительных заявлений в адрес Медведчука".

"В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана со страниц нашего сайта… Материалы, посвященные мероприятиям с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступны на сайте Украинского выбора в настоящее время", — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

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Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.