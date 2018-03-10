наверх
11.03.201805:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    У Медведчука резко ответили на обвинения СБУ по "делу Рубана"

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест (587)

    (обновлено: )154460
    Согласно заявлению "Украинского выбора", Служба безопасности Украины не просто цитирует материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности.
    Виктор Медведчук во время обмена пленными. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор" заявили, что в "деле Рубана" Служба безопасности Украины "цитирует материалы организации и дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", говорится в заявлении, обнародованном на сайте "Украинского выбора". 

    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Канал СБУ на Youtube
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве

    В организации заявили, что Рубан не является и никогда не являлся членом "Украинского выбора".

    "Глава СБУ… передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с "Украинским выбором". Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", — отмечается в заявлении. 

    При этом в организации отметили, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта "Украинская федерация",  но Рубан "никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался уверить руководитель аппарата СБУ.

    Также сообщается, что Рубан обращался к сайту "Украинский выбор" с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".

    "Клуб являлся общественной инициативой, а не проектом или "подпроектом" Украинского выбора, который предоставил помощь для проведения заседания, в ходе которого Рубан был избран руководителем клуба", — сообщили в Украинском выборе. 

    О публикациях Рубан в своему блоге на сайте "Украинского выбора" в организации сообщили, что он разметил несколько своих материалов, "но после событий 2014 года позволил себе ряд оскорбительных заявлений в адрес Медведчука".

    "В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана со страниц нашего сайта… Материалы, посвященные мероприятиям с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступны на сайте Украинского выбора в настоящее время", — отмечается в заявлении.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Медведчук во время обмена пленными. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине