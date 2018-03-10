Порошенко назвал следующую цель Украины по членству в НАТО

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус страны-аспиранта.

"Приветствую важное долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса! Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО… Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе. Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.