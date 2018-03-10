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    Политика

    Порошенко назвал следующую цель Украины по членству в НАТО

    (обновлено: )297110
    Как отметил Порошенко, он "благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

    Сергей Джердж
    wikipedia
    Джердж: от программы сотрудничества Украина-НАТО есть позитив
    Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус страны-аспиранта.

    "Приветствую важное долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса! Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО… Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе. Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Ранее стало известно, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. 

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