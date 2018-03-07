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    Представительство ЕС раскрыло детали визита Могерини в Украину

    (обновлено: )67607
    Федерика Могерини проведет встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Визит продлится два дня - 11 и 12 марта.
    Федерика Могерини. Архивное фото
    Associated Press Charles Caratini

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в ходе рабочего визита в Украину проведет встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой МИД Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

    Ранее СМИ сообщили, что Могерини будет находится с рабочим визитом в Украине 11 и 12 марта.

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    "Данный визит пройдет в контексте проведения значимых реформ, связанных с соглашением об ассоциации ЕС-Украина, и станет возможностью подтвердить давнее обязательство Европейского союза перед украинскими гражданами и стремление сделать Украину сильнее", — говорится в сообщении.

    Кроме того, представительство подчеркивает, что визит Могерини состоится за несколько дней "до четвертой годовщины незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма и Севастополя, которую Европейский союз не признает, поскольку по-прежнему полностью поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

    Согласно сообщению, верховный представитель ЕС встретится с послом Эртугрулом Апаканом, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, Мартином Сайдиком, специальным представителем ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе, а также Аланом Эшлиманом, главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине, с целью обсудить положение дел в стране и реализацию Минских соглашений.

    Во время пребывания в Киеве Могерини также побеседует со студентами Национального университета имени Тараса Шевченко, встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультативной миссии Европейского союза и представительства ЕС в Украине.

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