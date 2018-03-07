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    Поменять Украину и стать мэром. Саакашвили озвучил свои планы

    (обновлено: )49903
    Как отметил Саакашвили, у него большой долг перед одесситами: "После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры".
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. 

    Саакашвили в Амстердаме
    Скриншот с видео
    Вести из Амстердама. Саакашвили призвал "добить барыжную власть"
    Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы, передает Meduza.

    "У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", — заявил Саакашвили.

    По его словам, во время работы губернатором, у него не было никакого влияния на мэрию Одессы.

    "У меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц", – добавил он.

    Ранее Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам призвал активно готовиться к выборам и заявил о желании вернуться к власти в Грузии.

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