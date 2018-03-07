Поменять Украину и стать мэром. Саакашвили озвучил свои планы

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина.

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы, передает Meduza

"У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", — заявил Саакашвили.

По его словам, во время работы губернатором, у него не было никакого влияния на мэрию Одессы.

"У меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц", – добавил он.

Ранее Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам призвал активно готовиться к выборам и заявил о желании вернуться к власти в Грузии.