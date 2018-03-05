В Киев едет верховный представитель ЕС

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини приедет с рабочим визитом в Киев, визит запланирован на 11-12 марта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По данным издания, в ходе визита запланированы встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

Могерини намерена из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине, сообщили собеседники издания. В частности, она пообщается с представителями гражданского общества, которые занимаются антикоррупционной борьбой.

Ситуация в Донбассе — одна из главных тем визита Могерини. У нее запланирована отдельная встреча с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Украине и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

Последний раз Могерини посещала Киев в ноябре 2015 года в рамках турне по странам "Восточного партнерства".